Serena Williams bevestigt zwangerschap

LOS ANGELES – Tennisster Serena Williams is in verwachting. Dat bevestigt haar woordvoerder Kelly Bush Novak woensdag aan persbureau Reuters. Williams is uitgerekend in het najaar.

De bevestiging van de zwangerschap van de 35-jarige tennisster volgde nadat ze woensdag een foto plaatste op Snapchat waarop haar buikje te zien is. Williams schreef onder de foto “20 weken”. Even later verwijderde ze de foto en verdere uitleg bleef uit. Williams is sinds december verloofd met de 33-jarige Alexis Ohanian, oprichter van de Amerikaanse nieuwssite Reddit.

Serena Williams won eind januari de Australian Open en pakte daarmee haar 23e grandslamtitel. Williams was op dat moment al twee maanden zwanger en stond geen set af. Na haar zege nam ze de eerste plaats op de wereldranglijst over van de Duitse Angelique Kerber. Inmiddels is Williams weer de nummer twee, al lost ze volgende week Kerber weer af. Williams kwam na winst van de Australian Open niet meer in actie.

De woordvoerder van Williams liet weten dat de tennisster dit jaar niet meer in actie komt maar zin heeft om in 2018 weer op de tennisbaan te staan.