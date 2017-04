Warriors winnen weer van Blazers

De basketballers van Golden State Warriors hebben opnieuw gewonnen van Portland Trail Blazers in de play-offs van de Amerikaanse NBA: 110-81. De stand in de best-of-seven is nu 2-0 voor de ploeg uit Oakland, die door zijn sterke optreden in de reguliere competitie geldt als topfavoriet voor de titel.

De Warriors speelden zeker niet hun beste wedstrijd, maar het was goed genoeg om de Trail Blazers met ruime cijfers te verslaan. Topschutter Stephen Curry kwam slechts tot 19 punten, Kevin Durant ontbrak vanwege een blessure.

Houston Rockets was voor de tweede keer te sterk voor Oklahoma City Thunder: 115-111. James Harden maakte 35 punten voor de ploeg uit Texas, die alles uit de kast moest halen om een ontketende Russell Westbrook weerstand te bieden. De sterspeler van Thunder was goed voor 51 punten, 13 assists en 10 rebounds. Niettemin wisten de Rockets in het vierde kwart door te drukken.

Washington Wizards boekte zijn tweede zege op Atlanta Hawks: 109-101. John Wall (32 punten) en Bradley Beal (31 punten) loodsten hun ploeg langs de Hawks, waar Paul Millsap topscorer was met 27 punten.