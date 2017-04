Bekele mikt op parcoursrecord Londen

Kenenisa Bekele heeft de vorm om komende zondag in de marathon van Londen het parcoursrecord van 2.03.05 aan te vallen. Dat zei hij vrijdag in aanloop naar de klassieker van 42,195 kilometer door de Engelse hoofdstad. ,,Ik ben er klaar voor, mijn vorm is zeker zo goed als vorig jaar in Berlijn”, zei de meervoudig olympisch- en wereldkampioen op 5000 en 10.000 meter.

De Ethiopiƫr rende in 2016 in de Duitse hoofdstad naar 2.03.03 en bleef daarmee slechts zes tellen verwijderd van het wereldrecord van 2.02.57. Het parcoursrecord van Londen werd vorig jaar gevestigd door de Keniaan Eliud Kipchoge, die zondag ontbreekt. De olympisch kampioen maakt zich op voor de spraakmakende poging de marathon voor het eerst onder de twee uur te lopen.

Bekele zegt volledig hersteld te zijn van zijn val in januari in de marathon van Dubai. ,,Mijn kuit is genezen en ik ben helemaal blessurevrij, dus ik ben zeer hoopvol gestemd.”