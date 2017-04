Extra graveltoernooi voor Murray in Barcelona

Tennisser Andy Murray doet volgende week mee aan het graveltoernooi van Barcelona. De Schot heeft bij de organisatie een wildcard gevraagd en die gaven de Catalanen maar wat graag aan de nummer één van de wereld. Murray wil ritme opdoen op het gravel, nadat hij deze week in Monte Carlo al vroeg werd uitgeschakeld.

De 29-jarige Schot stond de afgelopen weken aan de kant met een elleboogblessure. Murray maakte op het gravel in Monaco zijn rentree, maar die was van korte duur. Hij begon nog wel met winst op Gilles Muller, maar verloor daarna in de derde ronde van Albert Ramos-Viñolas.

Murray zou alleen de toernooien van Monte Carlo en Rome spelen in de aanloop naar Roland Garros, maar heeft Barcelona nu toegevoegd aan zijn programma. ,,Het is voor ons de slagroom op de taart dat de nummer één van de wereld ook meedoet”, zei toernooidirecteur Albert Costa vrijdag. Negenvoudig winnaar Rafael Nadal en Kei Nishikori, twee keer de beste in Barcelona, zijn ook van de partij.