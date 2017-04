Fouten nekken turnster Thorsdottir op EK

Turnster Eythora Thorsdottir is vrijdag ver van het podium geëindigd in de meerkampfinale bij de EK in het Roemeense Cluj. De achttienjarige Rotterdamse vergooide haar kansen op een hoge eindklassering door dure fouten op de toestellen brug en balk. Meer dan de twaalfde plaats zat er niet in voor Thorsdottir, die vorig jaar nog als negende eindigde op de Olympische Spelen van Rio.

Tisha Volleman, van wie veel minder werd verwacht, eindigde zelfs boven Thorsdottir. De zeventienjarige Brabantse eindigde als elfde, met een iets hogere score dan haar landgenote.

De Europese titel ging voor het eerst in de geschiedenis naar een Britse. Elissa Downie pakte de gouden medaille.