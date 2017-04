Gerard de Rooy laat Dakar Rally schieten

Gerard de Rooy doet volgend jaar niet mee aan de Dakar Rally. De trucker uit Eindhoven geeft de voorkeur aan de Africa Eco Race, die eind december in Monaco begint en 16 januari eindigt in de Senegalese hoofdstad Dakar.

Namens Team De Rooy zal Federico Villagra starten in de Dakar Rally. Daarin eindigde De Rooy in januari als derde. In 2012 en 2016 had hij het klassement nog gewonnen. Na de laatste Dakar Rally gaf De Rooy al te kennen de komende editie vermoedelijk niet mee te doen.

Ter voorbereiding op de Africa Eco Race rijdt De Rooy in juli mee in de Silk Way Rally, een wedstrijd van Rusland naar China.