Judoka De Wit grijpt naast brons op EK

Judoka Frank de Wit heeft op de EK in Warschau naast een medaille gegrepen in de klasse tot 81 kilogram. De 21-jarige Noord-Hollander, die begin dit jaar de prestigieuze Grand Slam van Parijs op zijn naam schreef, moest vrijdag in de strijd om het brons buigen voor Aslan Lappinagov.

De Rus nam De Wit tijdens de zogeheten golden score in een houdgreep, waar de jonge Nederlander zich niet meer uit wist te ontworstelen. Gedesillusioneerd moest de voormalig wereldkampioen bij de junioren zijn verlies accepteren, met een hand voor zijn ogen.

De Wit had zijn eerste drie partijen op de EK allemaal met ippon gewonnen en stelde zich daarmee nadrukkelijk kandidaat voor het goud. Hij liet zich in de halve finale echter verrassen door Alan Choebetsov uit Rusland en moest daarna ook het brons laten aan diens landgenoot Lappinagov.