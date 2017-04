Judoka Van Dijke: droomdebuut met goud

Ze had slecht geslapen en was naar eigen zeggen op van de zenuwen, maar eenmaal op de tatami was daar niets van te merken bij judoka Sanne van Dijke. De 21-jarige Brabantse stuntte vrijdag in Warschau, door bij haar EK-debuut direct het goud te pakken. ,,Gekkigheid”, zei Van Dijke bij de NOS. ,,Iedere keer als ik op de mat stond, ging de knop om. Alles lukte.”

De jonge judoka wist dat drievoudig Europees kampioene Kim Polling vanwege blessureleed niet meedeed in de klasse tot 70 kilogram, evenmin als de Franse titelhoudster Gévrise Émane. ,,Ik dacht van tevoren: het zou wel gek zijn als ik win, maar het kan zomaar. Toen ik de halve finale had gewonnen, dacht ik: kom maar op, ik ga met het goud naar huis. Als je debuteert met goud, kom je misschien wel een jaar te laat. Maar dit is wel echt een droomdebuut.”

Gretig keek Van Dijke al vooruit naar de Olympische Spelen, over ruim drie jaar in Tokio. ,,Pas maar op Kim, ik kom eraan! Ik kijk uit naar een goede concurrentiestrijd. Dat de beste mag gaan.”