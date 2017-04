Viergever door dolle heen (2)

Nick Viergever weet nog steeds niet helemaal hoe hij Ajax donderdagavond uit geslagen positie liet terugkomen tijdens de uitwedstrijd tegen Schalke 04 in de kwartfinale van de Europa League.

Ajax leek op weg naar een dramatische uitschakeling toen het in de tweede helft van de verlenging met 3-0 achterstond en Joël Veltman al met twee gele kaarten van het veld was gestuurd. Maar toen was het Viergever die de meegereisde supporters dolgelukkig maakte. ,,Ik kreeg die bal tegen me aangeschoten en glij ik die bal het doel in”, zei hij.

,,Daarna kreeg ik echt overal kramp en iedereen sprong daarna op mij. Het was zo gaaf en dan scoort Younes ook nog 3-2. Toen waren we plotseling door met een nederlaag van 3-2. Dit is een fantastisch resultaat, wat een ontknoping. Ik moet het nog beseffen. We hebben laten zien dat we een hecht team zijn. Zondag spelen we tegen PSV, het is aan de fysiotherapeuten om ons op te lappen. Maar eerst twee biertjes.”

Viergever en zijn ploeggenoten vierden het eerste ticket voor een Europese halve finale van Ajax sinds 1997 eerst op het veld met de meegereisde supporters. Op veel tribunes van het stadion dansten fans van Ajax van geluk, terwijl de Duitse fans teleurgesteld naar de uitgang wandelden. Daarna ging het feest van de spelers van Ajax verder in de kleedkamer.

,,Dit is echt niet normaal”, jubelde Younes. ,,Ik had kramp maar ik bleef maar lopen en maak ook nog 3-2. Wat een karakter hebben we getoond. We leken verslagen maar toch waren we nog tot dit in staat. We hebben een echte ploeg die maar blijft vechten als dat nodig is. Ook als de kans op succes bijna weg lijkt. Nu gaan we voor de finale.”