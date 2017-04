Joost Luiten heeft bij het Shenzhen International in China de tweede ronde overleefd. De Nederlandse golfer ging rond in 71 slagen, net zoveel als tijdens zijn eerste ronde. Dat was genoeg om de cut te halen.

Luiten, die gedeeld 36e staat, werkte zijn tweede ronde in twee dagen af. Vrijdag kwam hij vanwege de slechte weersomstandigheden niet verder dan zes holes. Zaterdag moest de Bleiswijker vroeg de baan op om de tweede ronde af te maken, om daarna direct door te gaan met ronde drie.