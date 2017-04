Wielrenner Scarponi omgekomen bij ongeluk

Michele Scarponi is zaterdag overleden. De 37-jarige Italiaanse wielrenner kwam om bij een verkeersongeval, meldt Gazzetta dello Sport. Scarponi won maandag als renner van Astana nog de de eerste etappe van de Ronde van de Alpen (voorheen Ronde van Trentino).

Scarponi zou volgende maand tijdens de Ronde van Italië de kopman van Astana zijn. Hij was aangewezen als vervanger van Fabio Aru, die vanwege een knieblessure de honderdste editie van de Giro moet laten schieten. Scarponi won de Italiaanse etappekoers in 2011. In 2012 en 2013 eindigde hij als vierde.