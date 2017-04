Bertens zet tennissters op voorsprong

Kiki Bertens heeft Oranje zondag op voorsprong gezet door ook haar tweede enkelspelpartij in de Fed Cupontmoeting met Slowakije te winnen. De 25-jarige kopvrouw van de Nederlandse tennissters zette Jana Cepelova met gemak in twee sets opzij: 6-3 6-3.

Een dag eerder had Bertens in Bratislava ook al Rebecca Sramkova verslagen (6-1 6-3). Daarmee had ze Oranje weer op gelijke hoogte gebracht in de strijd om een plek in de wereldgroep van de Fed Cup, nadat Richèl Hogenkamp in de openingspartij kansloos ten onder was gegaan. Cepelova wist toen wel te winnen (6-3 6-2).

Hogenkamp kan de confrontatie later op zondag beslissen door Sramkova te verslaan. Mocht dat niet lukken, dan moet het dubbelspel de beslissing brengen. Die gaat in principe tussen de koppels Cindy Burger/Arantxa Rus en Kristina Kucova/Cepelova.