Clippers verder zonder Griffin in play-offs

Los Angeles Clippers moet de play-offs in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie vervolgen zonder Blake Griffin. De grote man van de Clippers heeft de grote teen van zijn rechtervoet geblesseerd. Griffin liep die kwetsuur vrijdag op tijdens het derde duel in de best-of-sevenserie tegen Utah Jazz, dat de ploeg uit LA met 111-106 won. De Clippers namen daarmee een voorsprong van 2-1.

Griffin maakte tijdens het reguliere seizoen, waarin zijn ploeg als vierde eindigde in de Western Conference, gemiddeld meer dan 21 punten per wedstrijd. In de play-offs was hij ook goed op dreef. ,,Blake is zo’n dynamische speler, we gaan hem heel erg missen”, zei Chris Paul, de andere vedette van de Clippers. Griffin blesseerde zijn grote teen toen hij na een sprong verkeerd terecht kwam op de grond.