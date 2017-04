Eindelijk prijs voor Houtzager

Marc Houtzager heeft zondag in Mierlo de Nederlandse titel bij de springruiters veroverd. Na drie keer zilver en twee keer brons was het eindelijk raak voor de routinier uit Rouveen. Michel Hendrix pakte na een sterk gereden kampioenschap zilver. Toptalent Lisa Nooren begon de finaledag als nummer vijftien en maakte alsnog de sprong naar het podium (brons).

Houtzager ging met Sterrehof’s Calimero sinds vrijdag aan de leiding. ,,Ik had geluk dat ik op de laatste dag een springfout mocht hebben. Ik had hier op het NK in Sterrehof’s Calimero en Sterrehof’s Baccarat twee goede paarden bij me. Maar het moet wel even gebeuren. Ik ben super tevreden.”

Met Baccarat eindigde Houtzager als vierde in het kampioenschap, maar omdat ruiters reglementair maar met één paard in de eindstand voorkomen, staat alleen zijn gouden medaille in de uitslag.

Houtzager reed het NK met in zijn achterhoofd het komende EK in Göteborg. ,,Ook al had ik deze titel niet gehaald dan ben ik ervan overtuigd dat Sterrehof’s Calimero echt een kampioenschapspaard is. Hij is de hele winter al in vorm.”