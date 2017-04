Márquez heerst op het circuit van Austin

Marc Márquez heeft voor de vijfde keer op rij de Grote Prijs van de Verenigde Staten op zijn naam geschreven. De Spaanse coureur startte van poleposition, maar zag zijn ploeggenoot Dani Pedrosa brutaal de leiding pakken bij de start. Halverwege de race nam de regerend wereldkampioen echter de leiding weer over en reed naar de zege. Valentino Rossi werd tweede, voor Pedrosa.

De leider in het WK-klassement, de Spanjaard Maverick Viñales ging in de derde ronde onderuit en scoorde zodoende geen punten. Rossi nam met 56 punten de leiding in het kampioenschap over.

De winst in de Moto2 ging opnieuw naar de Italiaan Franco Morbidelli. De Kalex-coureur bleef de Zwitser Tom Lüthi en de Japanner Takaaki Nakagami voor. In de Moto3 was de race voor Bo Bendsneyder snel afgelopen. De 18-jarige Rotterdammer maakte een schuiver in de tweede ronde en is na drie races nog zonder punten. De zege ging naar de Italiaan Romano Fenati.