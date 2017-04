Nieuw stadion op Melbourne Park

Op Melbourne Park komt een nieuw multifunctioneel stadion, dat ook gebruikt gaat worden tijdens de Australian Open. Verder zullen er ook basketbalwedstrijden, andere sportwedstrijden en concerten te zien zijn. De bouw van het stadion maakt deel uit van een ontwikkelingsprogramma van 271 miljoen dollar.

De Australian Open had tot 1988 geen vaste speelstad. Het toernooi was afwisselend in Melbourne, Sydney, Adelaide, Brisbane, Perth en in Nieuw-Zeeland. De laatste jaren kwam in rapporten naar voren dat het financieel aantrekkelijker is opnieuw te gaan rouleren, en ook Shanghai en Dubai er bij te betrekken en de Australian Open dan de Grand Slam of the Asia Pacific te noemen.

Volgens de organisatoren is er geen sprake van dat dit gaat gebeuren. ,,De faciliteiten hier zijn goed. Maar we willen het nog beter maken.”