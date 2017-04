Valverde favoriet om Poels op te volgen

De tragische dood van Michele Scarponi hangt als een sluier over Luik-Bastenaken-Luik, de klassieker door de Ardennen die zondag wordt verreden. De Italiaanse wielrenner overleed zaterdag nabij zijn woonplaats in Italië toen hij tijdens een trainingsritje werd aangereden. Zijn ploeggenoten van Astana staan zondagochtend weliswaar aan de start in Luik, maar zullen met hun gedachten heel ergens anders zijn.

De winnaar van vorig jaar ontbreekt in de heuvelklassieker. Wout Poels moet ‘La Doyenne’ overslaan vanwege een knieblessure. De Limburger van Sky schreef vorig jaar in barre weersomstandigheden zijn eerste wielermonument op zijn naam. Alejandro Valverde verschijnt kort voor half 11 als topfavoriet aan de start in Luik. De bijna 37-jarige Spanjaard verkeert in blakende vorm, zo bewees hij woensdag maar weer eens door voor de vierde keer op rij de Waalse Pijl te winnen. Valverde zegevierde in Luik-Bastenaken-Luik ook al drie keer, in 2006, 2008 en 2015.

De finish van de koers over 258 kilometer wordt ’s middags rond half 5 verwacht, na beklimmingen in de finale van vertrouwde klassiekers als de Côte de la Redoute en de Côte de Saint-Nicolas. De laatste 1,5 kilometer richting de streep in Ans loopt ook bergop.