Wit-Rusland naar finale Fed Cup

De tennissters uit Wit-Rusland hebben zich zondag als eerste land geplaatst voor de finale van de Fed Cup. Arina Sabalenka besliste de ontmoeting met Zwitserland (3-2) door haar tweede enkelspelpartij tegen Viktoria Golubic in drie sets te winnen: 6-3 2-6 6-4. Eerder verloor ze nog van de Zwitserse kopvrouw Timea Bacsinszky (4-6 5-7).

Aliaksandra Sasnovitsj had de gastvrouwen in Minsk eerder op zondag op voorsprong gezet door Bacsinszky te verslaan: 6-2 7-6 (2). In het dubbelspel, waarmee de ontmoeting werd afgesloten en dat enkel nog voor de vorm werd gespeeld, redden Belinda Bencic en Martina Hingis de eer voor Zwitserland. Ze overklasten Olga Govortsova en Vera Lapko met 6-0 en 6-1.

Wit-Rusland had zich voor de halve finales geplaatst door de Nederlandse tennissters eerder in Minsk met 4-1 te verslaan. Oranje handhaafde zich zondag in de wereldgroep met winst op Slowakije: 3-1.

De andere finalist komt uit de confrontatie tussen Amerika en Tsjechiƫ. Die ontmoeting is vooralsnog in evenwicht (1-1).