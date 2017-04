Amerikaanse tennissters naar finale Fed Cup

De tennissters van de Verenigde Staten nemen het tegen Wit-Rusland op in de finale van de Fed Cup. Het Amerikaanse team won zondagavond van Tsjechië met 3-2 op het gravel in Saddle Brook in Florida. Het laatste punt werd binnengehaald door het dubbel van Bethanie Mattek-Sands en Coco Vandeweghe. Het duo versloeg Kristyna Pliskova en Katerina Siniakova met 6-2 6-3.

Vandeweghe had de VS eerder zondag met een zege op Sinikova op voorsprong gezet (6-4 6-0), nadat de eerste dag in 1-1 was geëindigd. Marketa Vondrousava trok de stand echter opnieuw gelijk door Lauren Davis met 6-2 7-5 te verslaan. In het dubbelspel waren de Amerikaanse tennissters echter veel te sterk.

Het Amerikaanse Fed Cupteam stuit nu op Wit-Rusland dat voor het eerst de finale wist te bereiken.