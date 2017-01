Internetdrukkerij weet consument voor zich te winnen

Morgen nieuwe visitekaartjes nodig? In het verleden had je deze niet zo snel in huis, maar met de groeiende markt van internetdrukkerijen heb je tegenwoordig je kaartjes flitsend snel binnen. Volgens een studie van ABN AMRO zal 2016 het beste jaar zijn voor de grafische sector sinds 2007. Alleen al in de eerste helft van 2016 was er een omzetgroei van 1,3 procent te zien.

Uit dezelfde studie wordt duidelijk dat internetdrukkerijen over een uiterst efficiënt productieproces beschikken, waardoor zij opdrachten niet alleen snel, maar ook tegen lage prijzen kunnen realiseren. Ook al vertegenwoordigen internetdrukkerijen nog maar een klein deel van de markt, zij winnen mede door hun efficiënte manier van werken steeds meer terrein. En ook de consument weet de online drukkerij steeds vaker te vinden. Dat is op zich niet verrassend, want online je drukwerk bestellen kent veel voordelen.

Consument heeft zelf de touwtjes in handen

Zo hoef je niet meer de deur uit om je hoogwaardige drukwerk te laten printen en kan je rustig vanachter je bureau jouw communicatiemiddelen laten drukken. Dit bespaart tijd, want je regelt alles online. Zodra alles klaar is, krijg je de materialen zo snel mogelijk thuis bezorgd.

Een ander voordeel van een internetdrukkerij is dat je meer een eigen inbreng hebt. Je hebt de touwtjes dus in handen. Je kiest zelf hoe het drukwerk geprint moet worden. Online drukkerijen hebben veel opties en mogelijkheden op printgebied, waardoor ze aan veel specifieke wensen van de consument kunnen voldoen. En uiteraard geven ze ook advies, waar nodig.

Een laatste voordeel is dat je als consument profiteert van aantrekkelijke prijzen die online worden gehanteerd. Je kunt dus veel geld besparen met een simpele druk op de knop. Als je van plan bent om veel te drukken of vaak naar de drukkerij moet gaan, kan je al snel honderden euro’s besparen als je je drukwerk online regelt.

Online drukkerij Drukland is een voorbeeld van een drukkerij die snel en professioneel drukwerk levert tegen scherpe prijzen. Hierbij is persoonlijke aandacht de key, waarbij de klant zich koning voelt, ook al vindt er fysiek geen ontmoeting plaats. ABN AMRO waarschuwt traditionele ‘offline’ drukkerijen die niet kunnen schakelen en mee kunnen gaan met de veranderingen. Zij zullen om zich heen moeten kijken voor een samenwerking of fusie, want internetdrukkerijen zitten in de lift.