Opvouwbare mobiel LG en Samsung verwacht in 2017

Na jarenlange geruchten kunnen we volgens een rapport van Korea Herald eindelijk dit jaar de inklapbare smartphones verwachten. De mobiele telefoons zullen 7-inch schermen hebben aan de buitenkant.

Beide partijen beloven later dit jaar de telefoons te lanceren. Het rapport waarschuwt wel dat beide plannen nog niet officieel afgerond zijn.

Het apparaat van Samsung werd vorig jaar onthuld als Projet Valley. Het was in eerste instantie ontworpen in een soort boekvorm met twee schermen aan de binnenkant. Samsung heeft toch besloten om de schermen naar de buitenkant te verplaatsen, zodat je niet steeds je telefoon open en dicht hoeft te doen.

Wanneer de apparaten precies gelanceerd worden is nog niet bekend.