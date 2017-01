Jaaroverzicht Apple 2016: iPhone 7 en SE, Apple Watch Series 2 en MacBook Pro

We hebben onlangs het nieuwe jaar ingeluid; een goed moment om terug te blikken op 2016. Wat heeft Apple het afgelopen jaar geleverd en gepresteerd? Zo kwam de iPhone 7 op de markt, met de veelbesproken Airpods.

iPhone SE

Niet alleen de iPhone 7 werd afgelopen jaar gelanceerd, ook de iPhone SE. De iPhone SE, die op 23 maart op de markt kwam, verschilt weinig van zijn voorganger, de iPhone 6. Het toestel onderscheidt zich hoofdzakelijk door het relatief lage prijskaartje dat er aanhangt, het missen van een 3D touch-scherm en het formaat; de telefoon is een stuk kleiner dan de iPhone 6, waardoor deze fijner in de hand ligt.

iPad Pro 9.7

Vanaf 4 april ligt de iPad Pro 9.7 in de Nederlandse winkels. De meesten zijn lovend over dit model: de display is indrukwekkend, de iPad levert krachtige prestaties en ondersteunt het Smart Keyboard en de Apple Pencil.

Apple Watch Series 2

De Apple Watch Series 2, die 7 september is geïntroduceerd, heeft interessante nieuwe features ten opzichte van het voorgaande model. Zo is deze waterdicht en bezit het een GPS-chip. Daarnaast is de smartwatch sneller en gaat de batterij beduidend langzamer leeg dan zijn twee jaar eerder gepresenteerde voorganger.

iPhone 7 en 7 plus

Velen keken er lang naar uit: de onthulling van de iPhone 7. 7 september was het dan eindelijk zover. Mobiel.nl omschrijft het toestel als een iPhone dat beschikt over spectaculaire functionaliteiten en verbeteringen. Zo is de vergelijk- en verkoopsite lovend over het feit dat het toestel in vernieuwende kleuren verkrijgbaar is en dat deze water- en stofdicht is. Ook de camera wordt niet onbesproken gelaten: deze stelt sneller scherp en maakt betere foto’s in het donker. De iPhone 7 Plus is zelfs uitgerust met twee camera’s en beschikt over de zeer geliefde portretmodus, waarmee je diepte kunt creëren. Tot slot zal het je niet ontgaan zijn dat de koptelefoonuitgang plaats heeft gemaakt voor stereospeakers. Niet iedereen kon deze wijziging waarderen, maar het zorgt wel voor beter geluid.

MacBook Pro

Op de planning stond een nieuwe iMac, maar deze is door interne problemen doorgeschoven naar 2017. Wel werd 27 oktober een nieuwe MacBook Pro gepresenteerd. De speciale Oled-strip boven het toetsenbord, op de plek waar voorheen de F-toetsen zaten, valt bij veel Apple-gebruikers in de smaak. In de zogenoemde Touch Bar verschijnen toetsen die je nodig hebt voor de applicatie die je op dat moment gebruikt. Over de accuduur, vrij hoge prijs en het verdwijnen van traditionele poorten zijn sommigen minder te spreken.

Hoge verwachtingen

Apple viert in 2017 zijn tienjarige jubileum. Men vermoedt daarom dat het bedrijf dit jaar flink gaat uitpakken. Vooral de verwachtingen voor de opvolger van de iPhone 7 zijn hooggespannen. Zo krijgt de iPhone 8 volgens geruchten een OLED-scherm, zal het beeldscherm groter zijn omdat deze randloos is en zal het toestel draadloos opgeladen kunnen worden.