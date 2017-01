100 Nieuwe Pokémon voor app Pokémon Go

Goed nieuws voor liefhebbers van Pokémon Go: er worden spoedig 100 nieuwe Pokémon aan de app toegevoegd. Het is nog niet bekend wanneer dit zal gebeuren; waarschijnlijk grijpt de maker van de app Niantic een leuk evenement aan om de nieuwe beestjes te introduceren.

De meeste Gen 2 Pokémon evolueren op basis van de vriendschapsband met een trainer. Het is nog onzeker of deze Pokémon, zoals Crobat of Politoed, in Pokémon Go ook op basis van vriendschap zullen evolueren, of dat dit zoals alle evoluties, gewoon met candy’s gedaan wordt. Je kunt de vriendschapsband met je Pokémon versterken door een bepaalde Pokémon als buddy te selecteren en er veel mee te lopen.

Hoewel een evenement op Valentijndag in februari de perfecte gelegenheid zou zijn om de Generatie 2 Pokémon met vriendschapsband te lanceren, is het dus nog even wachten of dit het geval zal zijn.

Judith namens Girl Gamer Galaxy