Robot Robbie helpt leerkrachten een handje in de klas

Robotisering is volgens verschillende wetenschappers dé ontwikkeling van de toekomst. Het onderwijs zou ook weleens een (robot)handje hulp kunnen gebruiken. Robot Robbie bracht daarom een bezoekje aan basisschool Kortland in Krimpen aan den IJssel.

Zoals het er nu uit ziet, is Robot Robbie een blijvende ‘collega’ voor de meesters en juffen op de Krimpense basisschool. “Hallo allemaal. Hoe gaat het met jullie?”, zegt Robbie tegen de kleuters van groep 1 en 2 b, waarna hij ze vrolijk gedag zwaait. Ze gillen het uit van plezier en natuurlijk volgt er ook een enthousiaste begroeting terug.

Extra uitleg

Kortland is volgens directeur Charles Impens de allereerste basisschool in het Rijnmondgebied met een robot voor de klas, die les gaat geven aan alle groepen. Hij gaat voornamelijk werken met kleine groepjes kinderen die wat meer begeleiding en steun nodig hebben. “Hij zal ons nooit vervangen, maar hij kan wel extra uitleg geven”, zegt leerkracht en ict-coördinator Jasper van Leeuwen tegen het AD. Hij heeft Robbie al getest in ‘zijn’ groep 6.

‘Robotica is de toekomst’

Eigenlijk was de robot geprogrammeerd en ontwikkeld voor de zorgsector. Daar kan hij onder andere een gezellig praatje maken of spelletje spelen met de ouderen. Dankzij Hogeschool de Kempel uit Helmond en schoolleverancier de Rolf groep is Robot Robbie geschikt gemaakt voor het onderwijs. Toen Impens daarvan hoorde, werd hij meteen enthousiast. “Robotica is de toekomst”, vindt hij. “Daarmee kun je kinderen op een leuke manier vertrouwd maken met technologie. Je kunt ze de vaardigheden meegeven die ze in 21ste eeuw nodig hebben.”

Spelenderwijs

Wat kan Robot Robbie betekenen voor het onderwijs? Alle leerkrachten krijgen een speciale training en kunnen de robot zelf programmeren via een tablet. In de kleuterklassen leest Robbie bijvoorbeeld verhaaltjes voor en in de hogere klassen kan hij onder andere uitleg geven en vragen stellen aan de leerlingen. Robbie is ook van de partij wat betreft educatieve spelletjes, zoals een spannende quiz. “Kinderen kunnen dan bijvoorbeeld op zijn linkerarm drukken voor antwoord A en op zijn rechterarm voor antwoord B”, vertelt meester Jeroen. Ook topografie komt voor in Robbie’s repertoire. ,,Dan koppel je hem aan het smartboard. Hij kan dan bijvoorbeeld aan een kind vragen om Londen aan te wijzen.”