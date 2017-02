Nederlandse student gaat viral met M&M’s en Skittles sorteermachine

Het maakt niet uit of je nu alleen de rode Skittles lekker vindt, meer voelt voor de donkere M&M’s of gewoon simpelweg een bevredigende voldoening beleeft als je iets (op kleur) sorteert: deze razendsnelle sorteermachine biedt dé oplossing.

De negentienjarige Willem Pennings, student aan de Technische Universiteit Eindhoven, heeft ruim zeven maanden aan het apparaat gewerkt, vertelt hij aan Omroep Brabant. Willem is niet per se fan van de snoepjes, maar had vooral de missie voor ogen om bestaande sorteermachines te verbeteren.

Dat is hem zeker gelukt! Zijn machine is de snelste tot nu toe. Het apparaat kan een zakje van maar liefst driehonderd gram M&M’s of Skittles in twee tot drie minuten sorteren. Via social media is het filmpje van zijn sorteermachine zo snel rond gegaan, dat het volgens Willem al meer dan vijf miljoen keer bekeken is.

Benieuwd naar de magische werking van Willem’s machine? Dit is het filmpje waar iedereen het over heeft: