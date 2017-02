Steeds meer Nederlanders gebruiken een VPN service

Er zijn steeds meer Nederlanders die een VPN service gebruiken. Met een abonnement op zo’n service is het mogelijk om via een VPN server het internet te gebruiken. Dit zorgt ervoor dat je privacy beter beschermd is, dat je geblokkeerde content kunt zien en dat het internetverkeer versleuteld wordt. Met de steeds groeiende dataverzameling drift van bedrijven en overheden is het logisch dat mensen mogelijkheden zoeken om hun privacy te waarborgen. Een VPN service is een toegankelijke en makkelijk bruikbare manier om dit te voor elkaar te krijgen.

Een VPN service is dus steeds populairder, maar hoe werkt een VPN verbinding eigenlijk? Wanneer je een VPN verbinding gebruikt gaat het internetverkeer over een VPN server. Deze server dient als een soort relais voor de verzonden en ontvangen internetdata. De server ontvangt de data die de gebruiker verstuurt en stuurt deze vervolgens door naar de dienst, bijvoorbeeld een website die je wilt bezoeken. Vervolgens verstuurt deze website de data naar de VPN server die de data op zijn beurt weer naar jou computer stuurt. Zo merkt de gebruiker weinig van het feit dat hij of zij een VPN verbinding gebruikt. Voor een uitgebreide uitleg over hoe een VPN precies werkt en wat het precies is, kun je kijken op de Wat is een VPN pagina van VPNdiensten.nl.

Privacy waarborgen

Een VPN dienst, zoals hierboven genoemd, denkt dat je surft vanaf het ip adres van de VPN server waar de gebruiker mee verbonden is. Doordat meerdere klanten van een VPN service gebruik maken is het onmogelijk voor adverteerders om een profiel aan te maken van jou. De privacy is dus beter beschermd.

Dit geldt ook voor mensen die content willen downloaden van het internet. Wanneer er iets gedownload wordt, kan er gemakkelijk achterhaald worden welk ip adres, dus wie, een bestand downloadt. Tijdens het gebruik van een VPN service is dit dus het ip adres van de VPN server. Zodoende kan de download niet direct naar de gebruiker herleidt worden. Ook indirect is dit meestal niet mogelijk omdat de meeste VPN providers geen data bijhouden over het gebruik van hun gebruikers.

Tegen internetcriminaliteit

Bovendien wordt de data tussen de gebruiker van VPN service en de VPN server versleuteld. Dit heeft als extra voordeel dat kwaadwillenden die een wifi hotspot afluisteren niet de data van een VPN verbinding kunnen inzien. Het gevaar van afluisteren van data is zonder versleutelde verbinding namelijk relatief eenvoudig. Dit is ook de reden dat dit te vaak gebeurd, voornamelijk op publieke wifi hotspots is dit een groot gevaar.

Veel verschillende VPN services

Vanwege het feit dat steeds meer mensen een oplossing voor veiliger internetten zoeken, schieten de VPN providers als paddenstoelen uit de grond. Al deze providers hebben zo hun eigenschappen. Er is inmiddels een duidelijke VPN vergelijker te gebruiken op deze pagina.

Bedenk van te voren goed waar de VPN provider voor jou aan moet voldoen. Moet deze bijvoorbeeld goedkoop zijn? Moet er een bepaald inlogbeleid zijn? Moeten er in bepaalde landen een server staan om zo geblokkeerde content te kunnen bekijken? Moet de software Nederlandstalig zijn en zijn er nog andere eisen?