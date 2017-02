Dit is het huis waar elke Nederlander in wil wonen

Iedereen droomt stiekem weleens van een mooie villa of groot kasteel als woonhuis. Maar zoals we allemaal dondersgoed weten, zijn de meeste dromen bedrog. De huizenzoeksite Funda dacht daar anders over en bouwde met verzamelde data het ideale droomhuis van de Nederlander.

Afgezien van het feit dat het steeds beter gaat met de woningmarkt, blijven we maar al te graag rondkijken. Op basis van recente cijfers van clicks en zoekopdrachten op de site, heeft Funda precies uitgezocht van welke woning de Nederlander van gaat watertanden. De uitkomst was niet bepaald, tja, verrassend.

Vrijstaande villa’s en prachtige kastelen staan bovenaan ons lijstje. Toch hebben deze twee woningen vast en zeker iets met elkaar gemeen: veel ruimte. Uit de cijfers is ook gebleken dat ons ideale huis een woonkamer met twee verdiepingen hoog heeft, goede lichtinval en een dichte voorgevel voor de privacy heeft.

Bekijk hier het langverwachte droomhuis.