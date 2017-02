KNFG Geleidehonden maakt gebruikt van virtual reality video

KNGF Geleidehonden maakt sinds kort gebruik van virtual reality. Met een VR-video wil de stichting inzicht geven in het werk van een blindengeleidehond en hoe het dier precies wordt getraind.

De video zal worden ingezet om voorlichting te geven. Peter van der Heijden, hoofd Training en Cliëntenzorg bij KNGF Geleidehonden, vertelt via de website: ‘’In hun dagelijkse werk met geleidehonden horen onze trainers en geleidehondgebruikers regelmatig ‘wat geweldig, ik wist niet dat-ie dat ook kan’ of ‘ongelooflijk wat die hond voor jou doet’. Er gaat vaak een wereld open als mensen van dichtbij een geleidehond aan het werk zien. Ze kennen het fenomeen wel, maar het besef van wat de hond daadwerkelijk voor zijn blinde baas doet, is vaak maar oppervlakkig. Met VR begeef je je ineens in de wereld van de geleidehond en zijn trainer.’’

De video is hier te bekijken met of zonder VR-bril.