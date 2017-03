Bezoek als eerste een woning via nieuwe speler in de Nederlandse huizenmarkt

In de huidige woningmarkt is het voor steeds meer potentiële kopers lastig een passende woning te vinden. De deze week gelanceerde woningsite Vodem.nl speelt in de lijn van Airbnb en Uber op een meer eigentijdse wijze in op vraag en aanbod. De nieuwe speler in de huizenmarkt biedt een platform dat koper en verkoper snel en kosteloos met elkaar verbindt. Een database van kopers in plaats van verkopers.

“We zien op dit moment dat de markt echt heel erg overspannen is. Als je alleen kijkt op grote sites als Funda is je droomhuis meestal al verkocht of is er een bezichtigingstop”, benadrukt een van de initiatiefnemers, Patrick van Haandel van makelaarskantoor Kolmeijer uit Nijmegen. “Tijd voor een aanpak die beter aansluit op de huidige markt.”

Voor de markt

Het aanbod op grote woonsites als Funda wordt steeds kleiner, terwijl het aantal woningzoekenden toeneemt. Om de kans op een passende woning te vergroten, kan een woningzoekende op de nieuwe woonsite Vodem.nl voorkeuren als vraagprijs en wijk aangeven.

Zodra er een woning via Vodem.nl op de markt komt, krijgt de geïnteresseerde een mail. “We bieden zo de mogelijkheid om eerder een woning te bezichtigen, nog voordat deze op bijvoorbeeld Funda komt. Bovendien betaalt zowel de verkoper als de koper geen kosten voor onze service, want dat is in deze markt waar de vraag veel groter is dan het aanbod echt niet meer nodig. Zo snijdt het mes aan twee kanten. We doen dit voor de markt, vandaar onze naam”, licht Patrick van Haandel toe. “We willen een beweging op gang brengen die zorgt voor een transparante woningmarkt. Maar daar hebben we zowel de woningzoekers als de woningverkopers bij nodig. Zo zetten we samen de woningmarkt op z’n kop!”

Tinder van de huizenmarkt

Wanneer iemand een zoekopdracht heeft ingesteld op Vodem.nl wordt hij of zij op de hoogte gehouden van woningen die via de site worden aangeboden. De verkopers zien direct hoeveel actieve kopers interesse hebben in hun woning en kunnen met één druk op de knop de woning naar deze kandidaten doorsturen. De compagnon van Patrick, Rolf Zegger vervolgt: “Daarnaast merken wij dat niet elke verkoper wil dat alles zomaar open en bloot te zien is op een openbare website. Vandaar onze manier van vraag en aanbod. Zie het als een ultieme matchsite, de tinder van de huizenmarkt.”

Nieuwe rol makelaar

Vodem speelt in op de veranderende rol van makelaars. Via het internet vinden koper en verkoper elkaar steeds vaker zonder tussenkomst van een makelaarskantoor. “Maar dat betekent niet dat de rol van makelaar is uitgespeeld”, aldus Zegger. “Wanneer er een match is op Vodem.nl kan het zijn dat verkoper of koper behoefte heeft aan deskundig advies. Bijvoorbeeld op het gebied van bezichtigingen, prijsonderhandelingen of de staat van het onderhoud of informatie over een wijk. Want juist in deze oververhitte markt is het niet alleen noodzakelijk om snel te handelen, maar ook deskundig. En wie kan deze deskundigheid beter bieden dan de makelaar? Op deze manier is het belang van de makelaar glashelder en betaalt de klant alleen voor de onderdelen waar hij behoefte aan heeft. Dat is voor beide partijen beter. Kortom, voor de markt: Vodem dus.”