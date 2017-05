Gemeente verwacht 15.000 Vitessefans

Vitesse, de voetbalclub die zondag de KNVB-Beker won, wordt maandagavond in Arnhem gehuldigd.

Om 18.30 uur vertrekt een open bus met de selectie en staf van Vitesse vanaf stadion Gelredome voor een rondrit door de stad. Om 20.00 uur komt de bus aan op de Markt in het centrum van de stad, waar de beker aan het publiek zal worden getoond en de club door burgemeester Boele Staal van Arnhem wordt gehuldigd.

De gemeente verwacht minimaal 15.000 supporters op de Markt, die voor de gelegenheid tot Vitesseplein is omgedoopt. Fans kunnen al vanaf 15.00 uur terecht op het plein. Vanaf dat moment begint het huldigingsprogramma met muziek en dj’s. Op de Markt staan grote schermen waarop de rondrit met de bus is te volgen.

De Arnhemse club won zondag voor het eerst in zijn 125-jarig bestaan een belangrijke prijs. In De Kuip in Rotterdam versloegen Vitesse AZ met 2-0.