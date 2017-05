Máxima bij opening Holland Festival

Koningin Máxima is op zaterdagavond 3 juni bij de openingsvoorstelling van het zeventigste Holland Festival. Die heeft plaats op een bijzondere plek: in de ‘Gashouder’ van de Westergasfabriek in Amsterdam.

Het is een voorstelling door De Nationale Opera: een uitvoering van de opera Mariavespers van Claudio Monteverdi. De muzikale leiding is in handen van dirigent Raphaël Pichon en de zangers en instrumentalisten zijn van het barokensemble Pygmalion.

Pichon viel eerder op met zijn opnames van de geestelijke koormuziek van Johann Sebastian Bach. Hij is geen onbekende voor De Nationale Opera; samen presenteerden ze in 2014 op het Festival d’Aix en Provence cantates van Bach.

Een kunstwerk van de Belgische kunstenares Berlinde De Bruyckere vormt het decor. De Bruyckere deed al in 2003 internationaal van zich spreken tijdens de Biënnale van Venetië. Mythologie en religieuze symboliek zijn belangrijke elementen van haar werk. Haar installatie Kreupelhout/Cripplewood (2013) wordt nu het decor van de Mariavespers.

Het Holland Festival is van 3 tot en met 25 juni 2017.