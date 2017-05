Aantal verkeersdoden blijft stijgen

DEN HAAG (ANP) – Het aantal mensen dat in het verkeer om het leven is gekomen, is vorig jaar opnieuw gestegen. In 2016 overleden 629 mensen, acht meer dan in 2015. Dat blijkt uit gegevens van het CBS. In 2015 werd ook al een stijging gemeld, die fors uitviel ten opzichte van 2014 (+51).

Verantwoordelijk minister Melanie Schultz van Haegen wil het aantal verkeersdoden voor 2020 terugbrengen naar vijfhonderd per jaar, maar dat doel lijkt uit zicht te raken. Het ministerie denkt dat de teleurstellende cijfers alle betrokkenen aanzet tot een extra inspanning. ,,Het verkeer wordt natuurlijk nooit 100 procent veilig, maar elke dode is er een te veel.”

Onder autobestuurders vielen naar verhouding de meeste slachtoffers (30 procent), vooral onder automobilisten tussen de 18 en 25 jaar en boven de 75 jaar. 231 inzittenden van personenauto’s kwamen om het leven, van wie 186 achter het stuur zaten en 45 passagier waren. Onder fietsers vielen 189 dodelijke slachtoffers en onder voetgangers 51.

Verder kwamen 45 motorrijders, 41 brom- en snorfietsers, 38 scootmobielrijders, 23 mensen in bestelauto’s, zes mensen in een vrachtwagen en drie mensen in een brommobiel om het leven. Twee verkeersdoden vallen in de categorie overig of onbekend.

Onder automobilisten vallen de meeste doden bij ongelukken in de spitstijden tussen 7.00 en 9.00 uur en tussen 16.00 en 18.00. In Noord-Brabant en Gelderland vielen de afgelopen vijf jaar de meeste slachtoffers onder automobilisten.

Veilig Verkeer Nederland (VVN) ziet het rijden onder invloed en het gebruiken van de smartphone achter het stuur als de grootste boosdoeners. Directeur Felix Cohen van VVN: ,,Zolang er niets gedaan wordt aan de oorzaken zal deze lijn doorzetten.”