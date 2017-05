Ambassadeurswissel in Brussel

Nederland heeft een nieuwe permanente vertegenwoordiger bij de Europese Unie. Na zes jaar de Nederlandse belangen in Brussel te hebben verdedigd, geeft ambassadeur Pieter de Gooijer het stokje dinsdag door aan Robert de Groot.

De Groot (55) was directeur-generaal Europese zaken op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag en is de afgelopen tijd ingewerkt. De komende anderhalf jaar zullen de onderhandelingen over het Britse vertrek uit de EU veel van zijn tijd in beslag nemen.

De 61-jarige De Gooijer wordt ambassadeur in Parijs. De manier waarop hij vorig jaar invulling gaf aan het Nederlandse EU-voorzitterschap leverde de ervaren diplomaat veel complimenten op. Ook de tweede man van de permanente vertegenwoordiging vertrekt uit Brussel. Wepke Kingma (61) wordt deze zomer ambassadeur in Berlijn.