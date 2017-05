Inspecteur Rotterdamse haven opgepakt

Een inspecteur van de Rotterdamse haven is mogelijk betrokken bij de smokkel van bijna 200 kilo cocaïne. De 42-jarige Rotterdammer, die voornamelijk met bulkladingen werkte, is ruim twee weken geleden opgepakt. In het belang van het onderzoek kon zijn arrestatie niet eerder bekend worden, liet het Openbaar Ministerie dinsdag weten.

De cocaïne werd eind maart ontdekt in de schacht van een van de ankerkettingen van een kolenschip uit Colombia. De drugs zaten in tweehonderd pakketten en zijn direct vernietigd.

De man was verantwoordelijk voor de inspectie van verschillende soorten lading, en had toegang tot veel haventerreinen. Er wordt nog onderzocht of hij bij meer smokkelincidenten betrokken is. De man moet medio juli voor de rechter verschijnen, tot die tijd blijft hij vastzitten.