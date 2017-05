Meer geld voor toezicht inlichtingendiensten

De commissies die toezicht moeten houden op de inlichtingendiensten kunnen de komende jaren op meer geld rekenen. Het kabinet trekt op verzoek van de Tweede Kamer structureel vier ton extra uit voor de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) en de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB).

De Kamer stemde in februari in met ruimere bevoegdheden voor de inlichtingendiensten, maar gaf verantwoordelijk minister Ronald Plasterk wel te verstaan dat het de toezichthouders dan aan niets mag ontbreken. Door de nieuwe ‘aftapwet’ krijgt de CTIVD, die achteraf toetst of de diensten niet over de schreef zijn gegaan, gezelschap van de TIB. Die moet vooraf groen licht geven voor de inzet van omstreden aftapmethoden.

Plasterk had aanvankelijk maar 1 miljoen euro klaarliggen voor de beide commissies, maar maakt er bij nader inzien 1,4 miljoen van, schreef hij dinsdag aan de Tweede Kamer.