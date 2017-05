Meer verstekelingen al in Nederland betrapt

Het aantal asielzoekers dat als verstekeling vanuit Nederland het Verenigd Koninkrijk probeert te bereiken daalt. De marechaussee slaagt er beter in om hen al voor de oversteek in de kraag te vatten, blijkt uit cijfers van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

In de eerste drie maanden van dit jaar deden ongeveer 220 mensen een poging verstopt in bijvoorbeeld vrachtauto’s aan de overkant van de Noordzee te geraken. In het eerste kwartaal van 2016 waren dat er nog 350 en in het laatste zelfs 430.

Van de verstekelingen liep 94 procent al in Nederland tegen de lamp. Vorig jaar was nog 17 procent de Nederlandse diensten te slim af. Het leeuwendeel (170) werd betrapt in Hoek van Holland, de rest in IJmuiden en Europoort.

Het gros van de illegale overstekers, de afgelopen maanden bijna driekwart, is Albanees. Een enkeling komt uit Eritrea of Afghanistan.

Omdat het aantal verstekelingen vorig jaar toenam, groeide de zorg dat Hoek van Holland zou uitgroeien tot een tweede Calais. Die Franse havenstad is een magneet voor mensen die clandestien per vrachtveer de oversteek proberen te maken.