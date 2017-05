Noodlanding op Schiphol wegens problemen

Een toestel van de Britse prijsvechter Jet2.com heeft dinsdagavond wegens technische problemen een noodlanding op Schiphol gemaakt. Na de melding van het incident rukten de hulpdiensten uit naar Schiphol.

Een woordvoerder van de luchthaven zei dat het vliegtuig op weg was van het Griekse eiland Kos naar het Engelse Leeds. Volgens de brandweer waren er circa 260 mensen aan boord van het toestel.

Het vliegtuig landde veilig, waarna de hulpdiensten vertrokken. Over de oorzaak van de problemen kon de woordvoerder van Schiphol nog niets zeggen. Onderzoek moet uitwijzen of de reizigers met hetzelfde toestel verder naar Leeds kunnen vliegen of dat een ander vliegtuig wordt ingezet.