Politie arresteert terreurverdachte

Een arrestatieteam heeft woensdagavond een terreurverdachte opgepakt in Sint-Oedenrode. De actie is uitgevoerd op basis van informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), meldt het Openbaar Ministerie dinsdag. De man wordt woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en die beslist dan of de man vast moet blijven zitten.

Het gaat om een 22-jarige man die wordt verdacht van deelneming aan een terroristische organisatie. Hij zou sinds vorig jaar actief zijn geweest als lid van al-Shabaab in het zuiden van Somalië. De man werd op straat in Sint-Oedenrode aangehouden, toen hij het huis verliet waar hij logeerde. Ook de man bij wie hij verbleef is aangehouden, maar die is kort daarna weer vrijgelaten.

Volgens het Eindhovens Dagblad hebben beide mannen een Somalische afkomst. De krant sprak de man die kort had vastgezeten. Deze 21-jarige Abdirahman vertelde dat hij zijn 22-jarige logé Mohammed – geboren in Arnhem – bijna vier jaar geleden leerde kennen in Kenia.

Hij had naar eigen zeggen niet het idee dat Mohammed geïnteresseerd was in terreur. Ze praatten nooit over terroristen. ,,Alleen over meisjes”, zegt Abdirahman. En ze speelden Fifa op zijn Playstation.