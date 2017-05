Te veel antibiotica in veevoer

Met veevoer is vaak wat mis. Er zitten te veel medicijnen in als antibiotica, ontwormingsmiddelen of pijnstillers. Ook aan de etiketten mankeert het nodige.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) inspecteerde bijna honderd productiebedrijven van voer voor kippen, geiten, varkens en runderen. Bij 43 zat in voer dat medicijnenvrij moet zijn, toch meer dan 2,5 procent geneesmiddelen. De medicijnen zijn afkomstig van voer dat eerder op de productielijn is bereid en juist wel geneesmiddelen dient te bevatten.

Het gebruik van medicijnen als antibiotica in diervoeders dient tot een minimum te worden beperkt met het oog op het voorkomen van resistente bacteriën. Die vormen een groot risico voor de gezondheid van mens en dier.

Verder klopten volgens de NVWA etiketten op veevoer geregeld niet, bijvoorbeeld omdat mogelijke risico’s voor bepaalde diersoorten ontbraken.

De NVWA heeft gewaarschuwd, boetes uitgedeeld en doet herinspecties. Verbeteringen zijn al geconstateerd.