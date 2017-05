Belgische ‘medicijntoeristen’ naar Nederland

Zo’n vierhonderd Belgen pakken zaterdag een bus naar Nederland om medicijnkosten uit te sparen. Voor bepaalde maagzuurremmers, antibiotica, prostaatmedicijnen en neussprays moeten de zuiderburen tot wel vier keer meer neertellen dan in ons land.

De vooralsnog acht busreizen zijn een initiatief van Geneeskunde voor het Volk, een links dokterscollectief. De ‘medicijntoeristen’ kunnen voor 5 euro vanuit meerdere plekken in België vertrekken naar apothekers in het Zeeuwse Hulst, niet ver van Antwerpen.

Medicijnen waarvan het patent is verlopen, zijn in Nederland goedkoper omdat zorgverzekeraars volgens het zogenoemde kiwimodel aanbestedingen organiseren. Duizenden patiënten in België willen dat hun overheid dit ook gaat doen. Als dat zou gebeuren met elf geneesmiddelen uit de top 25 van dure geneesmiddelen zou dat ruim 200 miljoen euro besparen, stelt Geneeskunde voor het Volk.