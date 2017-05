Overleg over vorming nieuwe regering hervat

De vier partijen die overleggen over een nieuw kabinet hebben woensdag de draad weer opgepakt na bijna twee weken onderbreking. De leiders van VVD, CDA, D66 en GroenLinks en hun secondanten keerden terug naar de onderhandelingstafel van informateur Edith Schippers op het Binnenhof.

De afgesproken week formatievakantie was verlengd in verband met het overlijden van de moeder van GroenLinks-leider Jesse Klaver. De uitvaart was dinsdag.

,,Er zijn makkelijkere dingen in het leven”, zei Klaver bij aankomst op het Binnenhof. ,,Maar mijn moeder heeft me altijd geleerd dat een mens geen beproeving krijgt die die niet aankan. Zij zou niet anders hebben gewild dan dat ik hier vandaag ben om mijn verantwoordelijkheid te nemen en de gesprekken te voeren over een nieuw kabinet.”

De vier partijen willen tot 20.00 uur vergaderen. ,,We gaan weer serieus onderhandelen”, zei CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma.