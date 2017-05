Schiphol zet extra mensen in bij controles

Schiphol zet komende zomer extra personeel in bij de veiligheidscontroles tijdens drukke periodes. Daartoe heeft de luchthaven besloten naar aanleiding van de lange wachttijden op piekmomenten in de meivakantie. ,,De processen hebben op momenten niet gelopen zoals zou moeten, daar balen we van”, aldus topman Jos Nijhuis woensdag.

In de meivakantie is al extra personeel ingezet, benadrukte Nijhuis. ,,Maar we kunnen nog meer doen voor de drukke periodes die nog komen.” Samen met de beveiligingsbedrijven gaat Schiphol bepalen hoeveel extra mensen er nodig zijn. Naast meer mankracht worden ook twee extra beveiligingsdoorgangen geplaatst, zodat meer passagiers tegelijk kunnen worden gecontroleerd.

Nijhuis benadrukte wel dat wachtrijen nooit zijn uit te sluiten. ,,Het blijft op topdagen gewoon erg druk op Schiphol”, zei hij. Ook passagiers zelf kunnen helpen om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen. ,,Kom op tijd naar de luchthaven”, zei Nijhuis. ,,Dus niet te laat, maar ook zeker niet te vroeg. Houd je aan het advies van de luchtvaartmaatschappij.”

Het extra personeel zal volgens Nijhuis vooral benut worden om eerder te beginnen met opschalen richting piekmomenten en later te kunnen beginnen met afbouwen als de ergste drukte achter de rug is. Dat moet helpen voorkomen dat de wachttijden weer zo hard oplopen als ergens in de operatie op Schiphol iets misgaat, of als passagiersstromen zich eerder of later aandienen dan verwacht.

Verder valt volgens Nijhuis nog veel te winnen met een betere afstemming tussen alle betrokkenen, zoals luchtvaartmaatschappijen, afhandelingsbedrijven en marechaussee. ,,We kijken continu wat we kunnen verbeteren, zodat we onze mensen op de grond goed kunnen instrueren. Er is al veel capaciteit bijgeplaatst, het gaat er ook om hoe we die groei beter kunnen benutten.”