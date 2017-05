Tweede Wereldoorlog vlog Evert_45: van een neergeschoten vliegtuig tot doodenge Duitse soldaten

Een vliegtuig dat uit de lucht wordt neergeschoten, bestolen worden door Duitse soldaten en voor je neus een lijk zien liggen, het komt allemaal voor in de vlogs van Evert_45 (13). Zijn vlogs spelen zich af in de Tweede Wereldoorlog. Ja, je leest het goed, in de Tweede Wereldoorlog. “De Duitse soldaten, met hun enorme pakken, kwamen heel intimiderend over.”

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei, het Verzetsmuseum en KPN vinden het belangrijk dat de jeugd de verhalen kent van mensen die de oorlog hebben meegemaakt en dat ze beseffen dat vrijheid kwetsbaar is en nooit vanzelfsprekend. Maar hoe bereik je hen in deze huidige tijd? Het antwoord is: via vlogs en Instagram.

Vlogs en Instagram bestonden echter natuurlijk nog niet in de Tweede Wereldoorlog. Maurits van Brakel vervult daarom de rol van Evert. Evert vlogt de tocht die hij samen met zijn broer Klaas maakt om hun andere broer in veiligheid te brengen voor de Duitsers. Onderweg maken ze heftige gebeurtenissen mee, zoals dat een vliegtuig voor hun neus uit de lucht wordt geschoten. “Deze verhalen zijn voortgekomen uit de ervaringen van Nederlandse kinderen uit de jaren van de oorlog”, aldus Yvette Belt-Beekman, projectleider Evert_45 en werkzaam bij KPN. “Die verhalen zijn het waard om te blijven vertellen aan het Nederland van vandaag en morgen. We hopen dat mensen die de oorlog hebben meegemaakt, vinden dat we met dit initiatief de verhalen uit de oorlog een waardig voortbestaan geven.”

Yvette vervolgt: “Daarnaast is ons doel dat door het verhaal van Evert, jongeren nieuwe inzichten krijgen en dingen leren over de Tweede Wereldoorlog.” Maurits denkt dat de vlogs hun doel bereiken: “Iemand van mijn leeftijd kijkt eerder naar vlogs, dan dat ze een geschiedenisboek openslaan. Iedereen kent het verhaal van Anne Frank, maar door de vlogs ziet men een tweede kant van de oorlog. Ze zien hoe de oorlog er voor een jongen uitzag.” Dat de vlogs aanslaan blijkt ook uit het feit dat de eerste vlog meer dan 71.000 keer bekeken is en Evert_45 meer dan 14.000 abonnees heeft.

“Ik zei telkens ‘cool’, maar ik moest ‘knal’ zeggen”

Hoe was het voor Maurits om in de huid te kruipen van een leeftijdgenoot die in de Tweede Wereldoorlog leefde? “Ik vond het eerst een beetje een apart idee, want vloggen kon niet in de oorlog. Maar uiteindelijk vond ik het heel leuk, want wanneer maak je nou mee wat een jongen in de oorlog ook heeft meegemaakt?” Uitdagend was het wel, vooral omdat Maurits moest improviseren om de vlogs zo echt en spontaan mogelijk te maken. Hij, en Daan die zijn broer Klaas speelt, kregen alleen net voor de opnames te horen waar de desbetreffende scene zich afspeelde, waar ze heengingen en of ze wel of niet blij waren. “Ik deed wat ik zelf ook in die tijd zou doen. Maar het ging soms weleens fout. Zo zei ik iedere keer ‘super’ en ‘cool’, maar die woorden zeiden ze in de Tweede Wereldoorlog helemaal niet. Vroeger zeiden ze in plaats daarvan ‘knal’; dat woord ga ik er proberen in te houden.” Ook wist Maurits niet wat de acteurs zouden zeggen die Duitse soldaten speelden. “Omdat we niet wisten wat ze gingen zeggen of doen, was het vrij eng. Ze kwamen erg intimideren over met hun enorme pakken.”

“Heftig dat ze toen zo weinig hadden”

Ook heeft Maurits veel opgestoken van zijn avontuur als Evert_45: “Tijdens opnames in huizen moesten er iedere keer meer spullen weggehaald worden, terwijl er al zo weinig stond. Ook hadden we een keer een bodempje soep gekregen, maar dat moest nog minder zijn. Het is heftig om te beseffen dat ze toen zo weinig hadden. Het is belangrijk dat mensen inzien dat het speciaal is dat we ieder moment van de dag eten hebben en spullen als tablets en mobieltjes.” Naast dit besef, hoopt Maurits dat de vlogs eraan bijdragen dat de huidige generatie de Tweede Wereldoorlog niet vergeet: “De oorlog is een groot deel van onze geschiedenis, dat mag niet vergeten worden. Het is belangrijk ter nagedachtenis aan alle oorlogsslachtoffers, maar ook zodat mensen beseffen hoe speciaal vrijheid is, ze hun leven respecteren en om te voorkomen dat er ooit een Derde Wereldoorlog komt.”