Twintig uur taakstraf voor rapper Boef

Rapper en vlogger Boef is woensdag door de politierechter in Den Haag veroordeeld tot een taakstraf van twintig uur voor het vernielen van een politieauto in Zoetermeer. Die vernieling gebeurde afgelopen maart. De 24-jarige Tilburgse rapper was in Zoetermeer op stap en sprong tot twee keer toe op de motorkap van een politieauto, terwijl vrienden en bekenden toekeken.

De officier van justitie had veertig uur werkstraf waarvan twintig uur voorwaardelijk geƫist tegen Boef.

De populaire artiest, echte naam Sofiane Boussaadia, was niet aanwezig in de rechtbank. In een door zijn advocaat voorgelezen verklaring bood hij daar zijn excuses voor aan. Hij wist niet dat er een dagvaarding lag. Hij dacht dat met het vergoeden van de schade, direct die avond op het politiebureau, de zaak afgerond was, vertelde zijn advocaat. ,,Ik heb vandaag opnames voor een videoclip waar ik een gastbijdrage lever”, aldus Boef. Afzeggen was geen optie, omdat er volgens de artiest al 10.000 euro is aanbetaald voor de opnames.

Ook bood hij zijn excuus aan voor de vernieling van de politieauto. ,,Ik was dronken, het was een misplaatste grap. Ik ben me bewust van mijn voorbeeldrol voor jongeren, dit zal nooit meer gebeuren.”

Boef is momenteel ontzettend populair. Zijn album Slaaptekort staat boven aan de albumlijst, hit Habiba is miljoenen keer bekeken op Youtube. Ook benadrukt de in Frankrijk geboren rapper dat hij zijn leven heeft gebeterd. Hij is zich bewust van zijn voorbeeldrol en geeft grif aan goede doelen, zoals Giro 555 voor slachtoffers van hongersnood in Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somaliƫ en Jemen.