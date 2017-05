Waarnemers voor VVD-voorzitter Keizer

Huidig vicevoorzitter Jeannette Baljeu neemt tijdelijk de taken over van VVD-voorzitter Henry Keizer, die in opspraak is geraakt. Na het VVD-partijcongres op 19 en 20 mei zal Eric Wetzels als nieuwe vicevoorzitter de waarnemer van voorzitter Keizer worden.

De VVD maakte de namen woensdag bekend. Keizer legde zijn voorzitterstaken dinsdag neer omdat zijn partij een onderzoek is begonnen naar de manier waarop hij een omstreden zakendeal sloot. Hij zegt dat hij zelf om dat onderzoek heeft gevraagd. Volgens nieuwswebsite Follow The Money kocht hij in 2012 voor een schijntje uitvaartbedrijf De Facultatieve. Hij droeg daarbij een dubbele pet.

De VVD-voorzitter wacht nu eerst de uitkomst van het onderzoek af. Hij was in feite al herbenoemd voor een nieuwe periode als voorzitter vanaf het VVD-congres. Op die partijbijeenkomst wordt Wetzels de nieuwe vicevoorzitter, als opvolger van Baljeu.