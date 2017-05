Man opgepakt na mogelijke gijzeling Arnhem

De politie heeft woensdag na een grote actie in Arnhem een man opgepakt. Hij droeg alleen een onderbroek, zo was te zien op livebeelden van Omroep Gelderland. Kort daarvoor had de politie laten weten uit te gaan van een gijzeling.

Of de situatie met de arrestatie van de man weer helemaal veilig is, kon een woordvoerster niet direct vertellen. ,,We willen dat eerst helemaal zeker weten voordat we er iets over zeggen.”

Uit voorzorg was de wijk voor een deel afgezet. Speciale eenheden van de politie zijn ter plaatse.