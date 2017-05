3FM op zoek naar nieuwe zendermanager

Radiozender NPO 3FM moet op zoek naar een nieuwe zendermanager. Basyl de Groot, de huidige zendermanager, houdt het na krap een jaar voor gezien. Dat heeft de NPO donderdag gemeld.

De Groot werd 1 juni vorig jaar aangesteld, nadat hij de zes maanden ervoor de functie al had waargenomen. Zijn missie was om 3FM ,,een nieuw scherp, eigenzinnig profiel te geven waar jonge makers en luisteraars zich in herkennen”.

De Groot gaat zich binnen 3FM naar eigen zeggen weer toeleggen op zijn ,,grote passie”; muziek.

De publieke jongerenzender kampt al een tijd met dalende luistercijfers. De afgelopen jaren gingen enkele grote namen weg bij 3FM. Gerard Ekdom en Rob Stenders vertrokken in 2015 naar Radio 2 en Giel Beelen stopte eind vorig jaar met zijn doordeweekse ochtendprogramma.