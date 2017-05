7500 mensen bij herdenking Westerbork

Ongeveer 7500 mensen hebben donderdag het museum en het terrein van Kamp Westerbork bezocht. Een woordvoerster van het herinneringscentrum zei dat vorig jaar circa 6000 mensen een bezoek aan Westerbork brachten op de dag van de Nationale Dodenherdenking.

In de stille tocht in het kamp liepen circa 5300 mensen mee. In het programma van de Dodenherdenking speelden kampoverlevenden en jongere generaties een belangrijke rol. De muzikale bijdragen kwamen dit jaar van Douwe Bob. Hij speelde de nummers Pass it On en Fine Line als eerbetoon aan alle slachtoffers en oorlogsgetroffenen. ,,Om het heden te begrijpen moet je het verleden kennen. Het is, nu misschien wel meer dan ooit, erg belangrijk dat we niet vergeten wat er is gebeurd”, zei de zanger.