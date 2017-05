‘Bestrijden onverdraagzaamheid is plicht’

Laten we juist op 4 mei onze zegeningen tellen en daaruit de hoop en het zelfvertrouwen putten om voort te gaan op de weg van vrede. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan donderdagavond bij de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam.

,,Op een dag als vandaag beseffen we hoeveel slachtoffers de bezetter heeft gemaakt en hoeveel mensen hun leven voor onze vrijheid in de waagschaal stelden”, zei Van der Laan. ,,We beseffen welke grote verworvenheden als democratie, grondrechten en rechtstaat wij – mede dankzij hen – mogen koesteren en moeten onderhouden.”

De burgemeester zei dat zodra onverdraagzaamheid de kop opsteekt, die op tijd moet worden bestreden. Hij wees erop dat dit moet gebeuren zonder zelf onverdraagzaam te worden. ,,Dat zijn wij verplicht aan allen die we vanavond herdenken.”

Van der Laan zei dat dat het tijdens de bezetting moed en plichtsbesef vergde om in het verzet te gaan. Als voorbeeld noemde hij onder meer Henriëtte Pimentel, directrice van de crèche tegenover de Hollandsche Schouwburg. Zij heeft geholpen vele honderden Joodse kinderen te laten laten onderduiken en werd zelf vermoord in Auschwitz.