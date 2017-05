CDA en D66: formatie nog niet over poppetjes

Bij de onderhandelingen over de vorming van een nieuw kabinet is nog niet gesproken over wie welke ministerspost krijgt. Dat verklaarden meerdere partijen die bij het formatieoverleg zijn betrokken donderdagmiddag.

RTL Nieuws meldde eerder op de dag op basis van bronnen dat ministersposten en potentiƫle bewindslieden al zijn besproken, maar dit werd aan het einde van de middag met klem ontkend.

Er is absoluut niet over gesproken, aldus CDA-leider Sybrand Buma na afloop van het jongste gesprek donderdagmiddag op het Binnenhof . En D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold bestempelde de mediaberichten hierover als onzin. ,,Ik heb nog nooit zoiets raars gelezen.”

Ook informateur Edith Schippers ontkende dat er al over ‘poppetjes’ is overlegd. ,,Daar is echt nog nooit over gesproken”, zei ze op een vraag over de verdeling van ministersposten. ,,Degene die dat bericht schrijft, ik weet niet welke bronnen die heeft, maar ik zou het nog maar eens navragen.”